En esta noticia Proveedor de las marcas más reconocidas

La fabricante de las camisetas de la Selección, River y Boca suspendió a parte de su personal en medio de una fuerte caída de actividad. Los problemas para RA Intertrading comenzaron en septiembre, cuando implementó un esquema de suspensiones en su planta de Catamarca.

Ahora la compañía indicó que la medida continuará durante noviembre ante la falta de nuevos contratos de producción. En paralelo, en Villa Lugano la compañía adelantó vacaciones a parte de sus trabajadores.

La empresa tiene más de 600 empleados entre sus dos plantas. En Catamarca trabajan 82 personas y allí se concentra el esquema de suspensiones, acordado inicialmente por dos meses. En Villa Lugano, donde está la mayor parte de la dotación, la planta continúa funcionando con menor nivel de actividad.

En medio de la crisis, el Gobierno catamarqueño le otorgó a la emprsa un subsidio $ 240.000 por operario. Sebastián Caria, ministro de Industria de Catamarca, explicó que el objetivo es sostener el empleo hasta que se reactive la producción. “El futuro para RA Intertrading viene según lo acordado, un mes más de suspensión hasta el ingreso de nuevos contratos de fabricación que puedan alimentar las líneas de producción”, señaló.

El escenario de Intertrading se da en medio de una crisis que golpea a toda la cadena textil argentina. La caída del consumo y el avance de las importaciones redujeron la producción y dejaron a numerosas fábricas con capacidad ociosa. En los últimos meses, Hilado y TN&Platex, vinculadas a la familia Karagozian, recurrieron al concurso preventivo, mientras empresas como Dass, Alal y Vicunha redujeron personal, cerraron plantas o recortaron producción.

Proveedor de las marcas más reconocidas

El caso de Intertrading tiene una particularidad: mantiene vínculos con algunas de las principales marcas deportivas del mundo y su nombre está asociado a la fabricación de camisetas de la Selección argentina, River y Boca. La compañía también trabaja para Adidas, Nike, Puma y Kappa. Sin embargo, el volumen de pedidos actual no alcanza para mantener el nivel de actividad en sus dos plantas .

Catamarca había sido, justamente, una apuesta para ampliar esa capacidad. La empresa incorporó maquinaria y proyectó aumentar la producción y el empleo en la provincia. Ese crecimiento no llegó a consolidarse y la planta quedó ahora a la espera de nuevos contratos.

Intertrading también produce las camisetas de River y Boca

Parte de la maquinaria adquirida para Catamarca está siendo trasladada a Villa Lugano, donde será utilizada para reemplazar equipos más antiguos. El movimiento modifica la distribución de la capacidad productiva de la compañía y acompaña el menor nivel de actividad en la planta catamarqueña.

La situación no implica que Intertrading haya abandonado el negocio de las grandes marcas deportivas. Villa Lugano mantiene producción y la empresa continúa vinculada a Adidas y otros clientes. El problema está en el volumen de trabajo: los pedidos actuales no alcanzan para mantener ocupada toda su estructura.

El futuro de Catamarca quedó atado a la llegada de nuevos contratos. Mientras la planta de Buenos Aires continúa operativa y absorbe parte del equipamiento que estaba destinado a la expansión catamarqueña, la empresa espera recuperar pedidos que permitan volver a poner en actividad las líneas de producción de la provincia.