Por qué apostar por el marketing digital

Marketing digital o marketing online son términos que hoy en día a todos nos resultan familiares, pero ¿sabemos lo que significan? ¿Reconocemos la importancia que tienen en la actualidad?

El marketing digital, también denominado marketing online, es aquel que engloba todas las estrategias y acciones publicitarias o comerciales que se realizan dentro de los medios y canales que nos ofrece internet. Su proceso de creación empezó en los años 90 y ha ido desarrollándose hasta convertirse en el fenómeno complejo que es hoy día y del que dependen la promoción y los canales de venta de miles de empresas de todo el mundo.

Ha sido verdaderamente vertiginosa la carrera que ha experimentado la tecnología digital hasta llegar a nuestros días, el marketing online ha evolucionado de forma progresiva, en paralelo a ella, a la misma velocidad o incluso más rápida, asistiendo a profundos cambios en las técnicas y herramientas utilizadas, cambios que no dejan de sucederse uno tras otro, por lo que, en este sentido, la adaptación digital, para no quedarse rezagada, debe trabajarse contantemente.

Por este motivo, cualquier negocio en la actualidad que se mueva en el entorno online debe contar con los servicios de una agencia de Google Ads y marketing digital como Convertiam. Entre sus principales servicios se encuentra el SEM, ellos se denominan como una agencia de Google Ads especializada en realizar estrategias de pago por Clic y además, son de las pocas agencias que disponen de la insignia premier por Google partners, lo que significa que son una garantía de éxito asegurado.

Por qué elegir Convertiam

En la era digital, donde la competencia aumenta a cada día que pasa, es muy complejo ser el líder de un sector, y más difícil aún es mantenerse año tras año, pero la agencia de marketing digital Convertiam es experta en lograr estas estrategias ganadoras y este es el principal motivo por el que debemos depositar nuestra confianza en ella.

Convertiam es una empresa joven, ubicada en Barcelona, líder en su sector y que no para de cosechar éxitos con cada nuevo cliente. Estos triunfos se deben a dos de los pilares sobre los que se asienta la filosofía de la empresa, que nos son otros que su gran dedicación y su alta cualificación, que les permite una aproximación al mundo digital difícilmente igualable. Esta agencia de marketing digital de Barcelona cuanta con más de 10 años de experiencia en el mundo digital y tiene el privilegio de tener al mando el CEO y líder del equipo Juan Carlos Díaz para que todas las acciones que acometa la empresa lleguen a buen puerto.

Los expertos de Convertiam han demostrado que una estrategia basada en la creatividad puede hacer rebasar a la competencia, aunque no seas el líder del mercado. Muchas veces, según nos cuentan ellos mismos, hasta su agencia les llegan empresas que son líderes de su sector tradicional y no prestan atención a las nuevas tendencias de consumo. Sin embargo, otras empresas apuestan fuertemente por el mercado digital, realizando estrategias de marketing digital altamente creativas y diferenciadoras, y en muchos casos estás empresas son las que logran finalmente ser los líderes del mercado y sus competidores se convierten en los ex dominadores de su sector. Después que esto ocurra, aunque luego quieren imitar sus pasos, difícilmente van a lograr su propósito, y es que en esto del marketing digital la innovación se premia.

¿Qué es el marketing digital 360 grados?

El Marketing 360 es aquel que unifica todas las estrategias y utiliza todas las herramientas disponibles para trazar el camino del éxito que acercará la empresa al consumidor. El término 360 grados viene a señalar su amplitud de acción y el cierre del círculo, una forma muy gráfica de reflejar que aprovecha todos los medios posibles para conseguir la promoción deseada.

Este tipo de marketing es, sin duda alguna, el más completo para lograr los éxitos marcados y es que reúne y mezcla todas las áreas posibles para elaborar estrategias que sean capaces de transmitir un mensaje claro que capte al cliente y que, en última instancia, lo fidelice. Para ellos debe elaborarse una estrategia coherente que conserve marca e imagen en todos y cada uno de los medios y canales por los que se trasmita el mensaje y se difundan los valores de empresa tanto online, como offline.

El marketing digital es a día de hoy una sección imprescindible para que las empresas que consigan sus objetivos comerciales. La mayoría de empresas ya han asumido la necesidad de invertir en este ámbito para que sus marcas destaquen frente a la competencia, pero también es importante la elección que hacemos de la agencia de expertos que contratemos para que nos presten sus servicios, y ahí, en la actualidad, no debe quedar duda alguna, Convertiam es la empresa más cualificada hoy día para hacer que tu negocio despunte sobre los demás y se convierta en líder indiscutible dentro de su campo de actuación.