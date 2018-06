Enel, la dueña de Edesur, controlará también la mayor distribuidora de Brasil

En una operación de adquisición de acciones correspondientes a la distribuidora de energía eléctrica Eletropaulo, y a través de una oferta pública de acciones (OPA), el grupo italiano Enel se quedó con el 73,38% del paquete accionario de la distribuidora, la mayor de Brasil en facturación y que abastece de energía eléctrica a la región metropolitana de Sao Paulo.

Enel presentó su oferta el pasado miércoles, sobre el filo del vencimiento del plazo para hacerlo. Con una propuesta de 45,22 reales (unos u$s 12,02) por cada acción de Eletropaulo, Enel superó a Neoenergía, subsidiaria de la española Iberdrola, que ofreció 39,53 reales (unos u$s 10,5) por título.

Así, la compañía italiana, que resultó vencedora en la compulsa, desembolsó ayer 5.552,9 millones de reales (unos u$s 1.476,8 millones) por un total de 122.799.289 acciones de Eletropaulo en la subasta realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Tras la operación, Enel pasó a ser la mayor distribuidora de energía de Brasil, tanto en número de clientes como en activos, en tanto que Neoenergía quedó en segundo lugar.

La oferta de Enel estaba condicionada, entre otros factores, a la adquisición de más del 50% del capital de la disribuidora brasileña, lo que se concretó ayer. Como parte del acuerdo, el grupo italiano se comprometió también a aumentar el capital accionario en al menos 1500 millones de reales (unos u$s 408,7 millones).

En esa puja por quedarse con la distribuidora también participó Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil, pero el pasado 4 de mayo se retiró alegando razones de prudencia financiera.

En Argentina el grupo Enel tiene entre otras empresas Enel Generación Costanera (ex Central Costanera), Enel Generación El Chocón (ex Hidroeléctrica El Chocón), Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en Generación. En Comercialización tiene Enel Trading Argentina S.R.L. (ex Cemsa); en Distribución Edesur S.A; y en el segmento de Transporte TESA, CTM y Yacylec.

A través de Edesur, distribuye energía eléctrica a unos 2,5 millones de usuarios en el área metropolitana de Buenos Aires.