Dueños de Vannier venden el laboratorio a un grupo alemán

El laboratorio nacional productor de genéricos Vannier fue comprado por el grupo alemán Stada que abonó cerca de u$s 13 millones para cerrar la operación que se esta haciendo efectiva este mes.

Se trata del primer paso del conglomerado europeo para iniciar una estrategia de expansión en el segmento de los medicamentos genéricos en América Latina.

Según informó el sitio especializado Pharmabiz, el acuerdo había sido firmado en diciembre del año pasado, pero de acuerdo a fuentes del sector, el dueño de Vannier quiso desprenderse de la compañía por cuestiones de índole familiar. Ocurre que el hijo del fundador y ex CEO de la compañía, Lony Monsner, se encuentra radicado en Miami desde hace varios años y su padre octogenario quería apartarse del negocio.

Vannier fue fundada en 1992, se especializa en la prducción de formas solidas y tiene una planta propia en el barrio porteño de Barracas. La firma genera ventas anuales cercanas a los $72 millones.

"Con la compra de Vannier estamos fortaleciendo nuestro segmento de los genéricos en un mercado emergente, que demostrará el potencial de crecimiento de nuevo después de la crisis actual. También hemos comprado una compañía, que era claramente rentable incluso durante la crisis, y será parte de la recuperación económica esperada", dijo Hartmut Retzlaff, presidente de la Junta Ejecutiva del Stada Arzneimittel AG.

El directivo además agregó que planean sostenerse en la plataforma de producción y venta de la ex firma local para poner en el mercado sus productos OTC.

Según su página web, Stada "es una de los principales compañías europeas en el campo de los genéricos y una de las 10 primeras compañías en el mercado mundial. Está presente en más de 30 países, contando con 8.000 empleados. Integra verticalmente el proceso de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización del medicamento, contando con 15 centros de producción propios y dispone de uno de los vademécums más amplios incluyendo a los principios activos más prescritos en atención primaria y atención especializada".