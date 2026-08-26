Con solo dos ingredientes que muchas personas ya tienen en casa, este sencillo truco se ha vuelto popular por el efecto que puede tener en los ambientes.

Las cáscaras de naranja suelen desecharse una vez que se consume la fruta, aunque también pueden reutilizarse junto con ramitas de canela para elaborar un aromatizante natural para el hogar.

Esta sencilla mezcla casera ganó popularidad como una alternativa para perfumar los ambientes sin recurrir a fragancias comerciales.

Al hervirse, tanto la naranja como la canela liberan compuestos aromáticos que el vapor distribuye por la casa, dejando un aroma cítrico y especiado que puede ayudar a disminuir la percepción de olores persistentes, especialmente en la cocina.

Por qué muchas personas hierven cáscaras de naranja con canela

El principal objetivo de este truco casero es aportar un aroma agradable a los distintos ambientes de manera natural. A diferencia de los aromatizantes comerciales, solo necesita agua, cáscaras de naranja y una o dos ramitas de canela para prepararlo.

Con solo dos ingredientes que muchas personas ya tienen en casa, este sencillo truco se ha vuelto popular por el efecto que puede tener en los ambientes.

Para prepararlo, basta con colocar las cáscaras de dos o tres naranjas en una olla, agregar una o dos ramitas de canela, cubrir con agua y llevar la mezcla a ebullición. Una vez que comience a hervir , se recomienda bajar el fuego y dejar que el vapor se libere durante unos minutos para que el aroma se distribuya por la vivienda.

Otros usos que pueden darse a las cáscaras de naranja

Además de utilizarlas para aromatizar la casa, las cáscaras de naranja pueden aprovecharse de otras maneras; por ejemplo: una vez secas, muchas personas las colocan en cajones, armarios o alacenas para aportar un aroma fresco.

También pueden combinarse con otras especias, como el clavo de olor o la canela, para reforzar su fragancia.

Si el objetivo es mantener un buen aroma en el hogar, este método puede repetirse cada vez que sea necesario utilizando cáscaras frescas. Se trata de una alternativa sencilla para reutilizar un residuo que normalmente se desecha y aprovechar su fragancia natural.