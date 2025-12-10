La capacidad de tomar decisiones acertadas es fundamental para crear y vivir una vida plena. Las elecciones clave tienen un impacto sustancial en la salud, riqueza y felicidad. La pregunta científica clave es: ¿qué factores pueden mejorar o empeorar la calidad de nuestras decisiones?

Mientras que características como la inteligencia tienen un impacto conocido, un reciente informe publicado por Psycholy Today asegura que los investigadores han descubierto que factores económicos temporales también juegan un papel crucial.

Las decisiones tomadas después de ocho horas de sueño y con el estómago lleno suelen ser mejores que aquellas tomadas tras tres horas de descanso y sin alimentos. Ahora, nuevos estudios revelan que la pobreza misma puede deteriorar temporalmente las capacidades cognitivas, y por lo tanto, condicionar la toma de decisiones.

Cómo afecta la pobreza a la toma de decisiones

Los investigadores se propusieron examinar cómo la pobreza impacta la calidad de la toma de decisiones, más allá de simples estereotipos. Los hallazgos del modelo de contenido de los estereotipos en psicología social muestran que las personas de bajos ingresos, como quienes viven sin hogar o reciben asistencia social, son evaluadas como de baja competencia. Sin embargo, la pregunta crucial era si esta relación es meramente correlacional o tiene una naturaleza causal que puede probarse científicamente.

Un experimento pidió a los participantes que pensaran en sus finanzas personales y luego realizaran una tarea de función cognitiva. Los resultados fueron reveladores: hacer que el dinero fuera lo más importante para los participantes pobres disminuía significativamente el rendimiento cognitivo.

En contraste, provocar pensamientos sobre finanzas personales no tuvo ningún impacto en el rendimiento cognitivo entre los participantes de clase media o más ricos, demostrando que el efecto es específico a la situación de escasez.

El experimento con agricultores: la evidencia definitiva

En un experimento de seguimiento particularmente ingenioso, los investigadores observaron a agricultores durante el ciclo anual de siembra. Los agricultores ganan la mayor parte de su dinero después de una cosecha, generando sentimientos de abundancia financiera. Antes de la cosecha, carecen de efectivo, lo que produce sentimientos intensos de escasez económica, permitiendo estudiar a las mismas personas en dos estados financieros diferentes.

El equipo de investigación descubrió que los mismos agricultores tenían mayor inteligencia fluida, mejor capacidad de razonamiento y menos probabilidades de cometer errores en pruebas cognitivas después de la temporada de cosecha, cuando ya no experimentaban pobreza.

Este experimento demuestra de manera contundente que la relación entre experimentar pobreza y dificultad para tomar decisiones inteligentes es probablemente causal, no solo correlacional, ya que las mismas personas mejoraban su desempeño cuando sus condiciones económicas cambiaban.

Cómo afecta la preocupación constante por el dinero en la toma de decisiones

Estos hallazgos son aleccionadores por múltiples razones importantes. La primera es que las personas que experimentan dificultades financieras tienen una mayor propensión inevitable a pensar constantemente en asuntos monetarios. Pensar en compensaciones financieras, preocuparse por pagar facturas y alquiler, y considerar cuidadosamente cada compra son pensamientos más comunes y urgentes cuando la billetera está constreñida, ocupando espacio mental valioso que podría dedicarse a otras decisiones.

El segundo motivo de preocupación es que tomar malas decisiones bajo presión financiera puede producir un efecto bola de nieve devastador.

Las consecuencias de obtener un préstamo de día de pago para cubrir facturas urgentes, productos financieros conocidos por aprovecharse de personas de bajos ingresos con tasas de interés abusivas, pueden dificultar aún más el pago de compromisos el mes siguiente. La nueva deuda acumulada por obtener el préstamo de día de pago crea un ciclo de pobreza y mal juicio del que resulta cada vez más difícil escapar, perpetuando las dificultades económicas y cognitivas.