La administración de Claudia Sheinbaum impulsó una normativa que busca darle un nuevo lugar de importancia a las producciones audiovisuales nacionales. Ahora, gigantes como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ enfrentan un nuevo marco legal que impactará directamente en lo que ves al encender tu televisor o celular. Esta medida no es una sugerencia, sino una obligación legal que busca dar visibilidad al talento local frente a la avalancha de producciones extranjeras, principalmente de Hollywood. La esencia de esta regulación radica en la cuota de pantalla. Al igual que sucede en otras regiones del mundo como la Unión Europea, México ha decidido que las plataformas de libre transmisión (OTT) deben garantizar un espacio mínimo para la producción nacional. Esta decisión ha generado diversas reacciones en la industria tecnológica, pero el mensaje del Gobierno es claro: el mercado mexicano es uno de los más rentables del mundo y debe servir como plataforma para sus propios creadores. Muchos suscriptores se preguntan si esto va a representar un aumento en las tarifas mensuales. Aunque las empresas de streaming suelen ajustar sus precios por diversos factores, esta ley las obliga a invertir más en adquisiciones y licencias de contenido hecho en México. Por otro lado, la experiencia de usuario cambiará positivamente para quienes buscan diversidad. Pronto notarás que las interfaces de tus aplicaciones favoritas comenzarán a mostrar más estrenos nacionales, documentales y series producidas en territorio mexicano. Este movimiento legislativo pone a México a la vanguardia en la protección de su soberanía cultural digital, asegurando que, sin importar qué tan global sea la plataforma, el acento y las historias mexicanas siempre tengan un lugar reservado en la pantalla.