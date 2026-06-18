En esta noticia Primer contacto, clave para mejorar la cobranza

La inteligencia artificial está sumándose a todos los ámbitos de las actividades productivas, y las labores de cobranza no son la excepción. Recibir llamadas de cobranza suele generar tensión entre el cliente y el encargado de recuperar la deuda, pero la inteligencia artificial busca tomar una parte de esa labor en el mercado mexicano y, a través de avances tecnológicos, buscan mejorar la respuesta y reducir las tensiones.

Cronista

En este sentido, la empresa ubimia presentó su módulo de Agentes Virtuales Humanizados, que se encarga de la gestión de deuda.

Los agentes cuentan con una tecnología de procesamiento de lenguaje y aprendizaje supervisado, que busca recuperar la cartera de crédito en los primeros días de mora, cuando la probabilidad de cobro es mayor y el costo de gestión es bajo.

Esta tecnología llega en un momento crítico: según datos de la CNBV, la cartera vencida de crédito al consumo alcanzó en 2025 los MXN $58,380 millones, el nivel más alto desde que inició el registro. Ante este escenario, la velocidad de reacción es vital.

De acuerdo con ubimia, lograr un primer contacto con el cliente dentro de los primeros 30 días de mora permite recuperar hasta 80% de las operaciones que caen en incumplimiento; sin embargo, la posibilidad de recuperación se reduce hasta 25% por cada semana de retraso en la primera acción.

“Esa ventana estrecha es precisamente lo que el agente virtual está diseñado para cubrir: opera las 24 horas, cualquier día de la semana, en todos los canales digitales disponibles y en el idioma del cliente, sin depender de la disponibilidad de un equipo humano para el primer contacto”, explicó Diego Rodríguez, director general de ubimia en México.

La empresa detalló que sus agentes no funcionan con guiones predefinidos, sino que gestionan conversaciones contextualizadas y fluidas, orientadas a resolver la deuda.

Además, están diseñadas para cerrar la gestión en el momento en el que el cliente acepta un convenio de pago con alternativas acordes a la política de recuperaciones de la institución, generan enlaces seguros para completar la operación desde cualquier dispositivo y gestionan la conciliación del cobro de forma automática.

“El agente virtual existe precisamente para que ninguna oportunidad de contacto se pierda por una cuestión de horario”, abundó Rodríguez.