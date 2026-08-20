La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este jueves

Si deseas que tus vínculos personales se fortalezcan, adopta una actitud más conciliadora, modera tu trato y muestra disposición a tender la mano y encontrarte con la otra persona a mitad de camino. También debes aprender a regular tu manera de pensar y de actuar.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy tendrás buena suerte en el amor: una conversación honesta puede abrir puertas y acercarte más a quien te interesa. Compatibilidad especial con Tauro, ideal para planes sencillos y afectuosos.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este jueves?

Virgo, tu suerte en el trabajo mejora cuando adoptas una actitud conciliadora: modera tu trato, tiende la mano y busca acuerdos a mitad de camino; al regular tu manera de pensar y actuar, se abren oportunidades y colaboraciones que impulsan tu progreso.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas, ejercicio moderado y buena hidratación. Una alimentación simple que favorezca la digestión y breves pausas de relajación le ayudarán a mantenerse en equilibrio.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Escucha antes de responder. Modera tu tono y busca el punto medio. Pausa, piensa y actúa con calma.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.