Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este jueves

Evita querer ser el protagonista para la persona que amas; permite que las emociones se den de forma espontánea. Hoy estarás arropado por el cariño y te sentirás con más confianza. Tus jefes respaldarán tus propuestas, así que no los decepciones. Cuida tu salud incorporando ejercicio de manera constante. Lo vas a necesitar.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra, tu encanto se intensifica y abre puertas a reconciliaciones y coqueteos sinceros; la compatibilidad del día es con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, hoy te sentirás con más confianza y tus jefes respaldarán tus propuestas; no los decepciones.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud con equilibrio: alimentación variada, ejercicio suave (yoga o caminatas), buena hidratación y descanso regular; además, gestionar el estrés y realizar chequeos preventivos.

Consejos de hoy para Libra

No seas protagonista; deja fluir las emociones. Apóyate en el cariño y confía. Cumple tus propuestas y haz ejercicio constante; lo vas a necesitar.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.