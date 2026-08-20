Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoPiscis podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Piscis para este jueves

Hoy, la Luna llena en tu signo intensifica las oscilaciones de tu ánimo. Puede que te invada cierta melancolía y que extrañes algún lugar o a personas que ya no ves con frecuencia, pero será algo breve. Lo superarás enseguida.

El horóscopo del día para Piscis (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Piscis, según el horóscopo?

Hoy, Piscis, el amor fluye con sensibilidad y señales claras; una conversación honesta puede abrir puertas. La compatibilidad del día se enciende con Cáncer, ideal para conexiones tiernas y comprensión mutua.

¿Cómo le irá en el trabajo a Piscis este jueves?

En el trabajo, Piscis, la Luna llena puede traerte altibajos y un toque de melancolía, pero será breve; confía en tu intuición y enfócate en tareas creativas o en equipo: tras ese bache, la suerte repunta con pequeñas oportunidades, evitando decisiones impulsivas hasta que tu ánimo se estabilice.

Consejos de hoy para Piscis

Respira y acepta tus cambios de ánimo. Escribe o llama a quien extrañas. Camina unos minutos al aire libre.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.