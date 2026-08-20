Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Capricornio para este jueves

Muchas personas te quieren de verdad; en su momento las apoyaste y te entregaste de corazón por ellas. Ni ellas ni el destino lo han olvidado. Ahora ese cariño volverá a ti: te cruzarás con gente dispuesta a ayudarte y a abrirte puertas de todo tipo, tanto en lo material como en lo humano.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Capricornio tendrá hoy una racha favorable en el amor: la paciencia y la claridad fortalecerán vínculos y atraerán gestos sinceros. Compatibilidad especial con Tauro, con quien fluirán la confianza y los planes a futuro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este jueves?

Capricornio, en el trabajo tu generosidad pasada rinde frutos: personas a las que apoyaste vuelven para tenderte la mano, recomendándote y abriéndote puertas tanto en lo material como en lo humano.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio debe cuidar su salud equilibrando trabajo y descanso, con rutinas estables que incluyan sueño suficiente, hidratación y ejercicio moderado para fortalecer huesos y articulaciones. Evita sobrecargarte, cuida la postura con estiramientos diarios y mantén una alimentación sencilla y rica en minerales.

Consejos de hoy para Capricornio

Agradece y acepta la ayuda que llegue hoy

Contacta a alguien a quien apoyaste y retoma el vínculo

Di sí a puertas que se abran, humanas y materiales

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.