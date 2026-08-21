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Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Sagitario para este viernes

Hoy la luna menguante influye en tu signo, lo que puede acentuar el cansancio y reducir tu energía vital. No intentes asumir tú solo todas las responsabilidades familiares; pide apoyo si lo necesitas, porque a veces crees que puedes con todo y no es realista. Procura delegar un poco más.

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¿Cómo le irá en el amor a Sagitario, según el horóscopo?

Hoy Sagitario fluye en el amor: la sinceridad abre puertas y surgen encuentros prometedores; su mejor compatibilidad es con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Sagitario este viernes?

Para Sagitario, la suerte en el trabajo hoy es discreta: la luna menguante puede mermar tu energía, así que evita cargar con todo; delega y pide apoyo para sostener el ritmo y abrir paso a pequeñas oportunidades que mejoren tus resultados.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Sagitario

Sagitario puede cuidar su salud equilibrando su energía con ejercicio al aire libre y descansos frecuentes. Priorice hidratación, moderación en alcohol y grasas y estiramientos para caderas y espalda.

Consejos de hoy para Sagitario

Haz pausas breves. Pide apoyo familiar. Delega lo no urgente.

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En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.