Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este domingo, 5 de julio de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy domingo 5 de julio para Leo

Para Leo, el día se equilibra al revisar rutinas y ajustar horarios que no favorecen el bienestar físico.

Resulta sensato priorizar pausas y descanso, aun si implica resignar algo de dinero; reconocer los límites del cuerpo previene el desgaste.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Leo?

En el trabajo hoy, 2026-07-05, Leo, te conviene ajustar tus horarios y hábitos para cuidar tu energía: prioriza el descanso aunque suponga renunciar a algo de dinero, evalúa con cuidado qué tareas asumir y fija límites; así evitarás el agotamiento y mantendrás un rendimiento estable.

Leo: así te irá en el amor este domingo

Para Leo, hoy el amor fluye mejor si bajas el ritmo y cuidas tu energía: al ajustar horarios y hábitos, habrá más calma, escucha y muestras de afecto; pon límites sanos y tu pareja o interés amoroso lo valorará.

Compatibilidad del día: Virgo. Su enfoque en ordenar rutinas y priorizar el descanso armoniza contigo hoy, facilitando planes sencillos, comprensión mutua y estabilidad emocional.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte son 19, 97, 90 y 82 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones clave o tentar la suerte.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, reorganiza tus horarios y hábitos para priorizar el descanso, aunque te cueste algo de dinero. Escucha tu cuerpo y pon límites claros para no rebasar tus fuerzas.