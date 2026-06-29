Este lunes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este lunes

Recuerda usar la crema y el protector solar. Es fundamental no dejar de aplicarlos ningún día; hoy tu cuerpo te lo hará notar si prestas atención a las señales que te envía. Cuídate y consiéntete sin reservas y tu vida mejorará de manera considerable.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo irradia magnetismo y la suerte en el amor favorece encuentros espontáneos y gestos sinceros; evita precipitarte y escucha más. La compatibilidad del día se eleva con Aries, cuya energía encenderá una química vibrante.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, hoy la suerte en el trabajo te sonríe si priorizas el autocuidado: usa tu crema y protector solar, escucha las señales de tu cuerpo y consiéntete sin reservas; así, tu enfoque y resultados mejorarán de manera considerable.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe dormir lo suficiente, comer de forma equilibrada, hidratarse bien y moverse a diario; también conviene gestionar el estrés, evitar tabaco y exceso de alcohol y asistir a chequeos médicos periódicos.

Consejos de hoy para Leo

Usa crema y protector solar cada día. Escucha las señales de tu piel. Date tiempo para cuidarte y consentirte.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.