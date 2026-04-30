La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Es posible que notes un distanciamiento con alguien cercano, como si no compartieran la misma frecuencia. No conviene forzar nada: dale espacio y verás cómo, poco a poco, todo retomará su cauce. Leo tendrá hoy un magnetismo especial en el amor; expresa tu calidez con naturalidad y deja que las cosas fluyan. La compatibilidad del día brilla con Aries. Leo, en el trabajo tu suerte mejora con paciencia. Si notas distanciamiento con un colega, no fuerces: dale espacio y verás cómo todo vuelve a fluir. Leo debe dormir bien, comer balanceado, hidratarse, hacer ejercicio y gestionar el estrés; además, evitar tabaco y exceso de pantallas y acudir a chequeos médicos. Da espacio sin forzar. Cuida tu energía hoy. Ofrece hablar cuando quiera. En este panorama, consultar a diario el horóscopo se perfila como una rutina informativa para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.