Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a San Lázaro de Betania que se recuerda cada 17 de diciembre.

Santoral del día | San Lázaro de Betania (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Lázaro de Betania?

San Lázaro de Betania es una figura central en el Evangelio, conocido por su estrecha relación con Jesús y sus hermanas, Marta y María. Reside en Betania, donde se convierte en un amigo cercano del Salvador, lo que resalta la importancia de las relaciones personales en la fe cristiana. Su historia se narra en el contexto de la amistad y el amor que Jesús tiene por aquellos que le rodean.

La narrativa más impactante sobre Lázaro es su resurrección, que ocurre después de su muerte a causa de una breve enfermedad. Este milagro, realizado por Jesús, no solo asombra a sus familiares y a los que lo rodean, sino que también sirve como un poderoso símbolo de la vida eterna y la esperanza que se encuentra en la fe. La resurrección de Lázaro es un testimonio del poder divino de Jesús y su capacidad para vencer la muerte.

La figura de Lázaro trasciende su historia personal, convirtiéndose en un modelo de fe y amistad. Su relación con Jesús y su resurrección invitan a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de la comunidad y el amor en la vida espiritual. San Lázaro es recordado no solo por su milagro, sino también por el profundo vínculo que compartió con el Hijo de Dios, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el miércoles, 17 de diciembre de 2025

El 17 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Juan de Mata, conocido por su labor en la fundación de la Orden de la Trinidad en el siglo XIII. Su vida y obra han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia, promoviendo la redención de cautivos y la ayuda a los necesitados.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Cristóbal de Collesano, un mártir del siglo XI, cuya devoción ha perdurado a lo largo de los siglos. También se recuerda al Beato Jacinto Cormier, un religioso del siglo XX que dedicó su vida a la enseñanza y la espiritualidad, así como a San Josep Manyanet y Vives, un sacerdote del siglo XIX que fundó la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia.Además, se celebran otros santos como San Esturmio y San Judicael, ambos del siglo VII y Santa Vivina del siglo XII. La lista incluye a los Santos cincuenta soldados, mártires del siglo VII, San Modesto, obispo del mismo siglo y Santa Yolanda, del siglo XIII, quienes también son recordados por su fe y sacrificio.

La oración para San Lázaro de Betania:

San Lázaro, amigo de Jesús, ruega por nosotros.