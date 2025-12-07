La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 7 de diciembre de 2025 a San Ambrosio de Milán y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Ambrosio de Milán?

San Ambrosio de Milán nació en Tréveris, Alemania, en el año 340 y fue elegido obispo de Milán en 374. Se destacó como un gran administrador y se convirtió en un símbolo de la Iglesia que resurgía tras años de ocultamiento y persecuciones. Su liderazgo fue fundamental en la consolidación del cristianismo en una época de grandes desafíos.

El prestigio de San Ambrosio como orador era notable, como lo relata San Agustín en sus Confesiones. Agustín, quien fue un ferviente oyente de sus sermones, destacó la elocuencia y la eficacia de su mensaje. Los escritos de Ambrosio que han llegado hasta nosotros son en su mayoría transcripciones de sus discursos, lo que refleja su estilo directo y poco revisado.

Además de su labor pastoral, San Ambrosio se dedicó a la enseñanza de cantos litúrgicos a su comunidad. Compuso numerosos himnos que aún se utilizan en la liturgia ambrosiana y fue pionero en introducir el canto alternado de los salmos en Occidente, enriqueciendo así la práctica musical de la Iglesia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el domingo, 7 de diciembre de 2025

El 7 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Juan el Silencioso, quien vivió en el siglo VI. Este santo es conocido por su vida de oración y contemplación, sirviendo como un ejemplo de la búsqueda de la paz interior y la conexión con lo divino.Además, se conmemora a Santa Fara, del siglo VII, reconocida por su dedicación a la vida monástica y su labor en la evangelización. Junto a ella, se recuerda a San Urbano, obispo del siglo IV, quien desempeñó un papel importante en la consolidación de la fe cristiana en su época.Entre los santos que se celebran también se encuentran San Sabino, San Antenodoro y San Eutiquiano, papa y mártir del siglo III. La festividad incluye a Santa María Josefa Rossello, del siglo XIX y a San Teodoro, mártir, así como a San Agatón, lo que convierte este día en una ocasión especial para la reflexión y la veneración de estas figuras religiosas.

La oración para San Ambrosio de Milán:

San Ambrosio, ruega por nosotros.

