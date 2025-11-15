La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 15 de noviembre de 2025 a San Alberto Magno y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Alberto Magno?

San Alberto Magno fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia, conocido por su profunda sabiduría y su contribución a la filosofía y la teología. Ingresó en la Orden de Predicadores en París, donde se dedicó a enseñar tanto de manera oral como a través de sus escritos. Su labor educativa fue fundamental, ya que fue maestro de santo Tomás de Aquino, fusionando la sabiduría de los santos con las ciencias humanas y naturales.

A lo largo de su vida, San Alberto Magno se comprometió a fortalecer la paz entre los pueblos. Aceptó la sede episcopal de Ratisbona, donde trabajó incansablemente en pro de la unidad y la armonía social. Sin embargo, tras un año en el cargo, decidió renunciar a los honores episcopales, prefiriendo la vida de pobreza que ofrecía su orden religiosa.

Finalmente, San Alberto Magno falleció en Colonia, en la Lotaringia Germánica, dejando un legado de sabiduría y dedicación a la fe. Su vida y enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración en el ámbito religioso y académico, destacando su papel como puente entre la fe y la razón.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 15 de noviembre de 2025

El 15 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando a San Gurias de Edesa y San Samonas de Edesa, quienes son venerados por su martirio y dedicación a la fe. También se recordará a San Maclovio de Alet, un santo del siglo VII, conocido por su vida de austeridad y servicio a Dios.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Leopoldo el piadoso, del siglo XII y la Beata María de la Pasión de Chappotin, del siglo XX, quienes han dejado un legado de devoción y amor al prójimo. Además, se celebrará a San Desiderio de Cahors y al Beato Cayo Coreano, figuras importantes en la historia de la Iglesia.La festividad también incluye a San Fintano de Rheinau, San Sidonio de Rouen, la Beata Lucía Brocadelli, San José Mkasa Balikuddembé y San Rafael de San José Kalinowski, quienes representan diferentes épocas y tradiciones dentro del cristianismo. Esta jornada será una oportunidad para que los fieles honren la memoria de estos santos y reflexionen sobre sus enseñanzas.

La oración para San Alberto Magno:

Oración a San Alberto Magno: "Oh San Alberto Magno, tú que fuiste un gran sabio y un ferviente defensor de la fe, intercede por nosotros para que podamos buscar la verdad y vivir en la sabiduría de Dios. Amén."

Oración a San Alberto Magno: "Oh San Alberto Magno, tú que fuiste un gran sabio y un ferviente defensor de la fe, intercede por nosotros para que podamos buscar la verdad y vivir en la sabiduría de Dios. Amén."