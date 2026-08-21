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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Chiapas a las 03.56 horas este jueves, 20 de agosto de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 139 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.858° y una longitud de -93.13°.

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Terremoto de magnitud 4.2 en chiapas, en la escala de richter (foto: Unsplash).
Terremoto de magnitud 4.2 en chiapas, en la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

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¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Protección Civil recomendó hoy mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y seguir avisos oficiales durante sismos.

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