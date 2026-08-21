La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 21 de agosto de 2026 en México es de 12.29 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

El Dólar canadiense mostró un leve avance semanal de 0.12%, pero en el último año registró una variación de -5.83%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense inició con tres caídas, luego alternó bajas y alzas y cerró con dos avances seguidos, dejando un sesgo alcista leve pese a la volatilidad.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad del Dólar canadiense en la última semana fue de 0.81%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 6.33%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva tras subir durante dos días consecutivos. Este impulso sugiere un fortalecimiento en su valor en comparación con el Dólar estadounidense y otras monedas principales.

La tendencia anterior indica que el Dólar canadiense está ganando terreno, lo que podría ser un reflejo de un mejor desempeño económico local. Sin embargo, es importante monitorizar factores externos que podrían influir en su cotización en el futuro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.