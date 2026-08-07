El dólar canadiense cotiza a 12.26 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 7 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.30%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.29 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense cayó -0.82% y en el último año acumula un descenso de -7.42%, señalando una trayectoria bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia claramente bajista: tras dos jornadas de avance, encadenó seis caídas seguidas, tuvo un breve repunte y volvió a retroceder, dejando un saldo neto negativo.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.34%.

La cotización del Dólar canadiense hoy, considerando los días anteriores, muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto implica que el valor de la moneda ha tenido un repunte en comparación con los días pasados.

Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables o expectativas de crecimiento en la economía canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.