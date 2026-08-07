La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 7 de agosto de 2026 en México es de 19.8 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.55%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.84 pesos y un mínimo de 19.83 pesos.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0.88% y en el último año acumuló un descenso de -6.86%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del euro fue mayormente bajista: breve recuperación tras el inicio, luego cinco descensos seguidos, un repunte puntual y cierre otra vez a la baja, con balance negativo.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 3.18%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.55%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que en los últimos días ha ido en aumento. Este incremento refleja una mayor confianza en la moneda y una favorable situación económica en comparación con días anteriores.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría sugerido un debilitamiento del Euro frente a otras divisas. En cuanto a la estabilidad de la moneda, un -1 igual a 0 hubiera indicado que la cotización se mantiene sin cambios significativos.

La tendencia actual sugiere una recuperación del Euro, lo que puede beneficiar el comercio internacional y fortalecer la economía de la zona euro en el corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".