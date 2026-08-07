El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Michoacán a las 07.35 horas este jueves, 6 de agosto de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 48 km al sureste de Cd Lázaro Cárdenas, con una profundidad de 3.0 kilómetros, latitud de 17.568° y una longitud de -102.013°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en michoacán (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Tras el movimiento, se pide evacuar por rutas señaladas, verificar posibles fugas de gas o daños eléctricos, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial por radio o mensajes de emergencia.