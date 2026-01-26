El dólar canadiense presenta una cotización de 12.69 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 26 de enero de 2026, cifras que muestran que la moneda subió un 0.08% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.71 pesos y un mínimo de 12.68 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.13%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.71%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con cinco días de disminución, seguidos de un ligero aumento y posteriormente una estabilidad en su valor. Esta fluctuación sugiere una posible recuperación, aunque la tendencia general indica una presión negativa en su cotización.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.44%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía canadiense.

La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores como el aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. Esto podría atraer inversiones y fortalecer aún más la moneda en el corto plazo.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".