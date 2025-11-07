Durante el cierre de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.45, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.69% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.59 pesos y un mínimo de 18.57 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.16%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de algunas fluctuaciones y una leve caída. a pesar de las variaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un mercado con cierta incertidumbre.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.65%, es menor que la volatilidad anual del 9.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos observado una disminución en la cotización del Dólar, lo que podría indicar una inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere confianza en el mercado.

Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor demanda por la moneda, impulsada por expectativas de crecimiento económico o cambios en las políticas monetarias.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.