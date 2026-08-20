La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026 en México es de 12.3 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.18%, pero en el último año cayó -5.79%, sugiriendo una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Tras un inicio al alza, encadenó tres caídas, luego alternó retrocesos y rebotes y cerró con un repunte; el balance neto de 10 días es negativo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.33%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta tendencia contrasta con el comportamiento de la moneda en las semanas anteriores, donde hubo fluctuaciones significativas.

El fortalecimiento del Dólar canadiense puede atribuirse a factores como el aumento en los precios del petróleo y un ambiente económico favorable en el país. Esto sugiere que, si esta tendencia continúa, podríamos ver un impacto positivo en la economía canadiense a corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.