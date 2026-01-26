El euro presenta una cotización de 20.56 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 26 de enero de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.15% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.68 pesos y un mínimo de 20.58 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 4.89% en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con cuatro días de descenso, seguidos de un ligero aumento y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos y políticos.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.60%, es mayor que la volatilidad anual del 9.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.