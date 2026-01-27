En el transcurso de este martes, 27 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 20.39 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 150 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 4.2 kilómetros, latitud de 14.376° y una longitud de -93.761°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.2 en Chiapas: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.