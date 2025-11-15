El frío se toma a México este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, advirtió que el frente frío No. 14, en interacción con un “chorro polar” y una circulación ciclónica, provocará un marcado descenso térmico durante el domingo. Las temperaturas mínimas alcanzarán valores extremos en zonas serranas del noroeste del país.

El SMN, que responde al Gobierno de México, alertó que la combinación de estos sistemas generará heladas severas, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas. El SMN señaló que se esperan mínimas de “-10 a -5 °C con heladas” para la madrugada del domingo.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00 horas del sábado 15 a las 08:00 horas del domingo 16 de noviembre de 2025

Temperaturas mínimas estimadas para el domingo:

Baja California: -10 a -5 °C en zonas serranas

Sonora: -10 a -5 °C en zonas serranas

Chihuahua: -10 a -5 °C en sierras

Durango: -10 a -5 °C en sierras

Atención: heladas persistentes el lunes por la mañana

El SMN informó que el lunes continuará el ambiente “frío a muy frío… con heladas al amanecer”, debido al desplazamiento gradual del frente frío No. 14 y la influencia del chorro subtropical. Las condiciones conservarán riesgos para la población en zonas altas del norte.

Temperaturas mínimas para el lunes:

Baja California: -10 a -5 °C

Sonora: -10 a -5 °C

Chihuahua: -10 a -5 °C

Durango: -10 a -5 °C

Zacatecas, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Morelos, Puebla: -5 a 0 °C

México con bajas temperaturas extremas

Tormentas eléctricas y lluvias fuertes en distintos estados

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el domingo se esperan “lluvias puntuales fuertes… acompañadas con descargas eléctricas” en Baja California y Sonora, mientras que otros estados presentarán chubascos y lluvias aisladas por ingreso de humedad y canales de baja presión.

Asimismo, el reporte señala que el lunes persistirán chubascos y tormentas en gran parte del sureste y la península de Yucatán, con precipitaciones fuertes en Chiapas y actividad eléctrica en regiones del norte y occidente del país.

Nuevo frente frío ataca a México

El organismo pidió extremar precauciones por riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Estados con tormentas eléctricas o lluvias fuertes para el domingo y lunes

Domingo: Baja California, Sonora, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo

Lunes: Baja California, Sonora, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.