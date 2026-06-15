En la Ciudad de México (CDMX), el riesgo de enfrentarse a una disminución en la disponibilidad de agua potable se ha convertido en una preocupación inminente. Ante esta situación, el Gobierno capitalino y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) han emitido un llamado urgente a la ciudadanía.

Conoce los detalles de la suspensión del servicio y asegura el acceso al agua. Es fundamental tener presente las condiciones dispuestas por las autoridades.

Servicio del agua en Ciudad de México. Fuente: Shutterstock

Miles de familias en México se encuentran en riesgo de quedar sin agua en los próximos días, a pesar de estar al corriente con sus pagos. Esta situación se debe a una medida que afectará a numerosos usuarios por incumplimiento de trámite obligatorio.

¿Cuál es el trámite obligatorio para el servicio de agua?

En numerosas ocasiones, a pesar de que muchos usuarios cumplen con sus obligaciones, los pagos no se ven reflejados de manera inmediata en el sistema. Para evitar reducciones en el suministro, es imperativo que las autoridades exhorten a los habitantes a validar sus comprobantes de pago.

Resulta crucial para la adecuada gestión de este servicio que los ciudadanos estén al tanto de la importancia de este procedimiento, con el objetivo de evitar inconvenientes en el suministro.

Guía paso a paso para verificar los pagos del servicio de agua

Accede al sitio web de Validación de Pago SACMEX Envía la solicitud y conserva el número de seguimiento. Ten a la mano la línea de captura de tu recibo. Llena el formulario con la información requerida. Adjunta el comprobante correspondiente.

Este trámite se recomienda especialmente cuando el pago no aparece registrado, aunque haya sido realizado correctamente.

¿Qué es la línea de captura y cómo funciona?

Gracias a este código, las autoridades pueden vincular el pago con el registro correspondiente y agilizar la validación.

La línea de captura es el elemento fundamental para la verificación. Se trata de una clave alfanumérica de 20 caracteres que:

Se encuentra junto al código de barras del recibo.

Contiene información del contribuyente.

Integra datos como RFC, nombre, concepto y monto.

Permite identificar y validar el pago de manera precisa.

El artículo 177 del Código Fiscal de la CDMX establece que el servicio doméstico no puede ser suspendido de forma total; no obstante, se contemplan reducciones relevantes o cortes parciales en las siguientes circunstancias:

Cuando existen adeudos de dos o más bimestres.

Si se detectan consumos inferiores a los registrados.

En caso de no cubrir pagos complementarios que sean requeridos.