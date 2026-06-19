En esta noticia Infraestructura digital, un legado más allá del torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está acelerando una nueva ola de inversiones en infraestructura tecnológica en México. Según estimaciones de la consultora IDC, el evento impulsa hasta MXN $50,000 millones en proyectos relacionados con conectividad, redes, ciberseguridad y modernización digital, ante la llegada de millones de visitantes.

La expectativa de una mayor demanda de servicios digitales y conectividad llevó a empresas, hoteles, comercios y gobiernos a acelerar proyectos de renovación tecnológica para garantizar operaciones sin interrupciones durante el torneo.

“Sí hemos recibido muchos proyectos de renovación de infraestructura porque todos están buscando la última generación. Sabemos que los turistas vienen con dispositivos de última generación y lo que esperan es conectarse con lo mismo, no tener interrupciones ni problemas para conectarse”, dijo Cristina Martínez, business development manager de TP-Link México.

Según IDC, las inversiones asociadas al Mundial representarían alrededor de 3.7% del mercado nacional de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), reflejando la magnitud del esfuerzo que realizan organizaciones públicas y privadas para actualizar sus capacidades digitales.

Uno de los sectores donde la modernización se ha acelerado es el hotelero. La necesidad de ofrecer experiencias digitales fluidas a visitantes internacionales ha impulsado la renovación de redes inalámbricas, infraestructura de fibra óptica y plataformas de gestión centralizada.

“Me sorprende lo bien conectado que está mi hotel”, dijo William McKinnon, un visitante de Louisiana, Estados Unidos, quien cada año pasa un mes completo en junio en el María Isabel Sheraton, frente al Ángel de la Independencia en Ciudad de México. “El año pasado sufría para encontrar una red Wi-Fi confiable y se ve que ahora sí invirtieron para modernizarse”.

Martínez explicó que la compañía ha observado una creciente demanda de soluciones de conectividad en hoteles, comercios y espacios públicos, particularmente en las ciudades y regiones que esperan recibir una mayor afluencia de turistas.

“Este Mundial ha acelerado muchas inversiones que no se tenían contempladas, pero que tuvieron que darse para brindar el mejor servicio a todos los turistas que van a llegar”, señaló.

La ejecutiva añadió que “casi todos quieren actualizarse de forma muy rápida y acelerada. Todo el mundo está tratando de tener la tecnología más nueva”.

Infraestructura digital, un legado más allá del torneo

El Mundial favoreció el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país.

En ese contexto, empresas proveedoras de redes y conectividad buscan capitalizar la demanda creciente de soluciones avanzadas. TP-Link, por ejemplo, ha apostado por la expansión de su plataforma empresarial y por el despliegue de equipos compatibles con Wi-Fi 7, la generación más reciente de redes inalámbricas.

La compañía identifica a los sectores de hospitalidad, retail y gobierno como algunos de los más activos en la modernización de sus redes.

“Estamos apuntando bastante al sector hospitalidad. Ya logramos tener casos de éxito y ahora estamos consolidando todo esto. Esperamos pronto tener más casos de éxito que van a hacer bastante ruido en el mercado”, indicó Martínez.

La directiva consideró que el verdadero reto será mantener el ritmo de inversión una vez concluido el torneo.

“Esperamos que ese impulso siga y continúe, que no se quede nada más en el Mundial, sino que se siga renovando la infraestructura en general en México”, afirmó.

Además del efecto asociado al Mundial, la transformación digital continúa impulsando el gasto tecnológico de las empresas mexicanas.

IDC estima que durante 2026 la inversión empresarial en infraestructura TIC alcanzará alrededor de MXN$ 600,000 millones, impulsada por proyectos de inteligencia artificial, nube, ciberseguridad y modernización de redes.