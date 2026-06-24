El Gobierno de México ha anunciado un excelente beneficio para el sector poblacional más joven que se encuentra en la búsqueda de acceder a su primera fuente de trabajo.

A través del anuncio de la convocatoria que abrirá en los próximos días, los ciudadanos mexicanos que se encuentren interesados en formar parte de esta asistencia deberán atender no sólo a la fecha de inscripción sino también a los documentos y requisitos que deben cumplir.

¿Cuál es el apoyo económico que entrega más de 9,000 pesos?

El programa que permite a jóvenes acceder a su primera experiencia laboral y, de esta manera, cobrar exactamente a 9,582.47 pesos, es el conocido como Jóvenes Construyendo el Futuro.

El Gobierno de México confirma cuál es la fecha en que abrirá la convocatoria para acceder a este programa social. Foto: Archivo.

Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de los Programas del Bienestar a partir de la cual se brinda, durante 12 meses, capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo.

El objetivo de esta iniciativa es que los aspirantes puedan desarrollar sus habilidades y capacidades y así colaborar en su inserción al mundo laboral. En este sentido, el Gobierno mexicano da a conocer tanto los beneficios con los que cuentan quienes sean elegibles como los requisitos que tienen que cumplir para aplicar.

¿Cuáles son los beneficios de este programa social?

Además de contar con una fuente de trabajo durante los 12 meses que dura el programa, los aspirantes tendrán la posibilidad de acceder a grandes beneficios, entre los que se incluyen:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Entrega de un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

Afiliación al seguro médico del IMSS , que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo Entrega de un documento de término que avale sus habilidades para trabajar

Los 4 documentos que deben presentar para cobrar más de 9,000 pesos

La convocatoria para los aspirantes a inscribirse en este programa social se abrió el 1 de junio y los interesados en formar parte pueden anotarse a través del siguiente enlace.

Es importante destacar que quienes busquen acceder a esta oportunidad deberán reunir una serie de requisitos y 4 documentos esenciales, entre los que se incluyen: