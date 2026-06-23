El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el inicio de la fase de prueba del “pasaporte laboral”, una nueva herramienta digital que funciona en todo el estado desde el 17 de junio.

La iniciativa busca conectar a trabajadores y empleadores mediante un sistema que registra y acredita habilidades, conocimientos y experiencia.

Cómo funciona el pasaporte laboral

De acuerdo con la oficina del gobernador, el programa busca ampliar el acceso a empleos mejor remunerados para personas con experiencia laboral que no cuentan con un título universitario de cuatro años.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el comienzo de la fase de prueba del “pasaporte laboral”. Instagram/cagovernor

La herramienta opera como un perfil digital en el que los usuarios pueden registrar y demostrar sus habilidades y conocimientos.

El sistema permite acreditar competencias adquiridas en ámbitos educativos formales, así como mediante la experiencia laboral y distintos métodos de capacitación.

La plataforma está basada en el modelo de Registro de Aprendizaje y Empleo (LER, por sus siglas en inglés), un formato que permite compartir de manera segura información sobre educación, formación profesional y trayectoria laboral entre trabajadores y empleadores en California.

La fase piloto estará vigente hasta agosto

La etapa de prueba comenzó el 17 de junio y se extenderá hasta el 24 de agosto.

Durante ese periodo, cuatro proveedores tecnológicos pondrán a prueba sus plataformas con usuarios de California.

Según el gobierno estatal, la información recopilada y los comentarios de los participantes servirán para seleccionar a la empresa que desarrollará el sistema definitivo.

La evaluación se realizará en condiciones reales de uso para verificar que la herramienta responda a las necesidades de trabajadores y empleadores.

La iniciativa cuenta con la colaboración de instituciones educativas, sectores industriales y empresas tecnológicas. Además, las compañías podrán acceder a registros verificados que acrediten de forma confiable las habilidades y la experiencia de cada trabajador.

Newsom apuesta por un mayor acceso al empleo

“El pasaporte laboral de California beneficiará a los trabajadores y a los empleadores, al garantizar que se reconozcan las habilidades, credenciales y la experiencia práctica relevantes”, afirmó Gavin Newsom en el comunicado.

Como parte de la estrategia para eliminar barreras de acceso al empleo público, California ya retiró el requisito de contar con un título universitario para cerca de 30,000 puestos dentro de la administración estatal.

La meta del gobernador es duplicar esa cifra durante el próximo año, para lo cual el Departamento de Recursos Humanos revisará las funciones de cada cargo y determinará si realmente requieren formación universitaria.

Según el gobierno estatal, el objetivo es modernizar los procesos de contratación y eliminar requisitos que no resulten esenciales.

Desde 2019, más de 245,000 californianos completaron programas de aprendizaje registrado, una cifra que acerca al estado a la meta de alcanzar 500,000 aprendices para 2029.