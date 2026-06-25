Pareja crea técnica para construir su propia casa sustentable y de bajo costo para vivir sin pagar renta.

Una pareja conocida en redes como Clan Castor diseñó su vivienda en la costa de Asturias, España, con el objetivo claro de que se mantuviera fresca en verano y cálida en invierno sin depender constantemente de sistemas de climatización.

Carmen y Natxo, quienes documentan el proceso en sus videos, querían vivir junto a sus hijos en una casa pensada hasta el último detalle. Para lograrlo, aprovecharon la orientación del terreno, la luz solar y materiales naturales como la paja, la madera y el barro.

Los primeros pasos de la construcción

Todo comenzó con una parcela vacía de unos 3,500 metros cuadrados. Antes de construir, estudiaron la orientación del lugar y diseñaron un proyecto de permacultura.

Plantaron más de 60 árboles frutales, crearon un bosque comestible y levantaron una cúpula geodésica con madera reciclada, donde vivieron durante parte de la obra.

Lo primero fue levantar una cúpula geodésica con madera reciclada. Clan Castor

La paja, el abrigo térmico de la casa

Los fardos de paja compactados contienen mucho aire entre sus fibras, lo que dificulta que el calor atraviese el muro con rapidez.

En invierno, esto reduce las pérdidas de calor del interior. En verano, retrasa la entrada del calor exterior. La casa no se calienta ni se enfría sola, pero necesita menos energía para mantenerse confortable.

El resultado depende también del espesor del muro, la densidad de las balas y la eliminación de puentes térmicos. En esta vivienda, los fardos se colocaron en los muros orientados al este, norte y oeste, combinados con termoarcilla, una estructura de madera y capas de revoco de barro.

El barro y una estufa que guarda el calor

La paja aísla, pero no almacena energía. Esa función la cumplen el barro, los elementos cerámicos y una estufa diseñada por la propia pareja, materiales con masa capaz de absorber calor y liberarlo lentamente.

Carmen y Natxo usaron arcilla y arena de su propia parcela para preparar los revocos, un proceso que implicó trasladar, remojar, batir y cribar grandes cantidades de material.

Estos revocos protegen los fardos, cierran huecos y ayudan a regular la humedad interior. Para los días sin sol, construyeron además una estufa de inercia térmica tipo batch box rocket, que acumula energía y la libera de forma progresiva durante varias horas.

Ventilación, orientación y un “efecto cueva”

Para sus propietarios, saber cómo ventilar y calentar la casa es tan importante como su orientación o el estudio bioclimático previo.

Una pareja desarrolla una técnica para construir su propia casa sustentable y de bajo costo para vivir sin pagar renta. Clan Castor

En invierno, el diseño aprovecha la radiación solar para introducir energía de forma gratuita. En verano, esa misma radiación se bloquea mediante el tamaño de los huecos, los aleros y otras protecciones solares.

La ventilación en las horas más frescas también ayuda a expulsar el calor acumulado, aunque debe adaptarse al clima y la humedad del lugar.

La combinación de todas estas decisiones busca lo que la pareja describe como un “efecto cueva”: una temperatura interior estable, que cambia lentamente y queda menos expuesta a las variaciones del exterior.