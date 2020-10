Coronavirus: la OMS reveló cuál es el único medicamento efectivo en enfermos graves

La dexametasona es el único medicamente eficaz en enfermos graves con Covid-19. La afirmación la hizo ayer el l director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La dexametasona permite reducir la mortalidad del Covid-19 y desde septiembre está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

En conferencia de prensa desde Ginebra, el doctor reveló que los resultados del Estudio Solidarity, que luego de probarse distintas drogas en pacientes con coronavirus, mostraron que "ni el Remdesivir ni el Interferon reducen la mortalidad y mejoran la evolución de los hospitalizados por Covid-19".

"El único medicamento que ha mostrado resultados positivos en enfermos graves de Covid-19 es la dexametasona", afirmó el director General de la OMS.

Desde la OMS también se pronunciaron sobre la intención de Pfizer de solicitar a EE.UU. la aprobación de emergencia de su vacuna candidata. Al respecto, la doctora Mariangela Simao, Directora General por el Acceso a Medicamentos y Vacunas de la OMS, recordó que cada país tienen su propia legislación en materia de este tipo de aprobaciones.

Dexametasona

La dexametasona no debe administrarse al inicio de la enfermedad puesto que rebaja las defensas inmunitarias.

Por esa razón es funciona entre los pacientes en estado más grave, puesto que reduce la aceleración del sistema inmunitario --la llamada tormenta de citoquinas--, responsable de una peligrosa inflamación.

El resto de los medicamentos de la misma familia, los corticoides, también permiten reducir de 21% la mortalidad al cabo de 28 días entre los casos más graves, según varios estudios publicados en septiembre en la revista médica Jama.

La OMS recomienda por tanto el "uso sistemático de corticoides para pacientes en estado grave o crítico".

Hidroxicloroquina

En junio, la OMS anunció la suspensión del grupo de hidroxicloroquina, y en julio hizo lo propio con la combinación de lopinavir y ritonavir. Ahora, los resultados provisionales han mostrado también que los otros dos fármacos, remdesivir e interferón, tienen "poco o ningún efecto" en la prevención de la muerte por Covid-19 o en la reducción del tiempo de hospitalización, indicó el jefe del organismo, al tiempo que precisó que el ensayo aún está reclutando a unos 2.000 pacientes cada mes y que evaluará otros tratamientos, incluidos los anticuerpos monoclonales y nuevos antivirales.

"Por el momento, el corticosteroide dexametasona sigue siendo el único tratamiento terapéutico que ha demostrado ser eficaz contra el covid-19 en pacientes con enfermedad grave", recalcó Adhanom Ghebreyesus, si bien precisó que todavía hay "muchos otros" ensayos en curso de terapias identificadas a través de la Hoja de ruta de investigación y desarrollo para covid-19.

Remdesivir

El medicamento Remdesivir tiene un efecto muy pequeño en reducir la mortalidad de pacientes con coronavirus y no parece ayudarlos a recuperarse rápido, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que citó días atrás el diario The Financial Times.



"Los resultados del muy esperado estudio Solidaridad de la OMS, que analizó los efectos del Remdesivir y de otros tres posibles tratamientos famacológicos en 11.266 pacientes hospitalizados encontró que ninguno de los tratamientos afectó sustancialmente la mortalidad o la necesidad de ventilar a los pacientes", citó el FT.



El antiviral, uno de los primeros en ser usado como tratamiento para el Covid-19, fue uno de los medicamentos usados para tratar la infección por coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Tanto el remdesivir como la hidroxicloroquina, el interferón o el lopinavir parecen tener pocos efectos sobre la mortalidad hospitalaria", detalló el medio británico.