Trend Following: ¿qué es y cómo funciona?

El trend following es una estrategia de inversión que ha ganado una mayor popularidad en los últimos años debido a su capacidad para aprovechar las tendencias del mercado y generar beneficios consistentes mediante la alineación de las operaciones con las tendencias predominantes.

La proliferación de plataformas de trading en línea, como Libertex, han contribuido enormemente a que esta estrategia sea aún más accesible y atractiva para los inversores.

Las herramientas y recursos que proporcionan estas plataformas permiten a los inversores de todos los niveles de experiencia implementar estrategias de manera efectiva, democratizando más que nunca el mundo del trading.

Al dominar el trend following, los inversores pueden potenciar sus posibilidades de obtener rendimientos consistentes en un mundo financiero cada vez más dinámico y competitivo. Por eso, en este artículo explicaremos qué es y en qué consiste el trend following para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades que tiene para ofrecer esta estrategia.

¿Qué es el trend following?

El trend following es una estrategia de inversión que se basa en seguir las tendencias del mercado para tomar decisiones de compra o venta de activos financieros. Esta estrategia parte de la premisa de que los precios de los activos tienden a moverse en tendencias a largo plazo, y busca capitalizar esas tendencias en lugar de tratar de predecir los movimientos a corto plazo.

Los inversores que siguen esta estrategia buscan identificar y aprovechar las tendencias emergentes, manteniendo sus posiciones mientras la tendencia persista y saliendo de ellas cuando comiencen a debilitarse. El trend following se basa en el análisis técnico y puede aplicarse a una amplia gama de activos financieros, como acciones, divisas, materias primas y más.

Comprendiendo las tendencias

Las tendencias del mercado se refieren a las direcciones generales y sostenidas en las que se mueven los precios de los activos financieros o las condiciones económicas en un período de tiempo significativo. Estas tendencias pueden pueden manifestarse en diversas formas:

Tendencia alcista : los precios de los activos aumentan con el tiempo en una trayectoria ascendente. Esto suele asociarse con un optimismo en el mercado y un aumento en la demanda de esos activos.

: los precios de los activos aumentan con el tiempo en una trayectoria ascendente. Esto suele asociarse con un optimismo en el mercado y un aumento en la demanda de esos activos. Tendencia bajista : los precios de los activos disminuyen con el tiempo en una trayectoria descendente. Esto suele indicar pesimismo en el mercado y una disminución en la demanda de esos activos.

: los precios de los activos disminuyen con el tiempo en una trayectoria descendente. Esto suele indicar pesimismo en el mercado y una disminución en la demanda de esos activos. Tendencia lateral o de rango: Los precios fluctúan dentro de un rango estrecho sin una dirección clara hacia arriba o hacia abajo. Esto puede reflejar una falta de convicción en el mercado.

Las tendencias del mercado pueden ser influenciadas por una variedad de factores, como noticias económicas, eventos políticos, condiciones macroeconómicas y cambios en la oferta y la demanda.

¿Cómo funciona el trend following?

Ahora que ya conoces qué es esta estrategia de seguimiento de tendencias, vamos a adentrarnos en cómo funciona el trend following.

Esta estrategia busca capitalizar las oscilaciones de precios ("swings") en el mercado al alinear las operaciones con la tendencia predominante. Pero, ¿cómo funciona esto concretamente? Podemos visualizar al funcionamiento del trend following como un proceso que consta de 6 etapas:

Etapa 1. Identificación de tendencias

El primer paso en el trend following es identificar una tendencia en curso en el mercado. Esto implica analizar el histórico de precios y utilizar herramientas técnicas como medias móviles, líneas de tendencia o indicadores de impulso para determinar si hay una tendencia clara.

Etapa 2. Entrada en la posición

Una vez que se identifica una tendencia, el trader toma una posición en el mercado en la dirección de esa tendencia. Si la tendencia es alcista, puede comprar el activo, y si es bajista, puede vender en corto o utilizar instrumentos financieros como futuros o opciones para beneficiarse de la caída de los precios.

Etapa 3. Establecimiento de reglas de gestión de riesgos

El trend following se basa en la gestión adecuada del riesgo. Los inversores establecen reglas para limitar las pérdidas, como establecer niveles de stop-loss o usar un porcentaje fijo de su capital en cada operación.

Etapa 4. Seguimiento de la tendencia

Una vez en la posición, los seguidores de tendencias monitorean continuamente el mercado para asegurarse de que la tendencia persista. Si la tendencia se mantiene, mantienen la posición abierta.

Etapa 5. Salida de la posición

Cuando se detecta que la tendencia está debilitándose o revirtiéndose, los inversores cierran la posición y toman sus beneficios o limitan sus pérdidas. Esto puede hacerse mediante el uso de stop-loss, señales técnicas específicas o reglas predefinidas.

Etapa 6. Repetición del proceso

Los seguidores de tendencias repiten este proceso una y otra vez, buscando identificar y capitalizar nuevas tendencias en el mercado.

Aprende a dominar el trend following: 10 consejos clave para el éxito

A continuación te presentamos 10 consejos clave para tener éxito en esta estrategia de inversión.

1. Sigue las tendencias claras

Enfócate en tendencias que sean evidentes y sostenibles en lugar de intentar identificar movimientos de precios pequeños y volátiles.

TIP: utiliza múltiples marcos temporales o intervalos de tiempo en tus análisis. Esto significa examinar los gráficos de precios en diferentes escalas temporales, como gráficos diarios, semanales y mensuales.

2. Usa indicadores técnicos

Utiliza herramientas como medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) o el MACD para confirmar tendencias y tomar decisiones informadas.

TIP: no olvides utilizar a tu favor las herramientas integradas de análisis que proporcionan plataformas como Libertex.

3. Establece reglas claras

Define reglas de entrada y salida antes de realizar una operación y adhiérete a ellas estrictamente. Esto te ayudará a evitar emociones impulsivas.

TIP: Recuerda que es importante adaptar tus reglas a tu estrategia general y a tus objetivos de inversión.

4. Gestión de riesgos

Limita tus pérdidas con órdenes de stop-loss y calcula el tamaño de tus posiciones de manera que no pongas en riesgo una parte significativa de tu capital en una sola operación.

TIP: al establecer un stop-loss de antemano, te aseguras de que no sufrirás pérdidas significativas si el mercado se mueve en contra de tu posición.

5. Diversifica

No coloques todo tu capital en una sola tendencia. Diversificar tus activos y operaciones puede reducir el riesgo.

TIP: sigue la regla de no poner todos los huevos en la misma canasta.

6. Mantén la disciplina

El trend following requiere paciencia. No te dejes llevar por la impaciencia y no intentes adivinar cuándo una tendencia cambiará.

TIP: la disciplina radica en seguir tu plan de trading en todo momento, independientemente de las fluctuaciones temporales del mercado.

7. Aprende de tus errores

Analiza tus operaciones pasadas, tanto las ganadoras como las perdedoras, para mejorar tus habilidades y estrategias.

TIP: mantén un registro de tus operaciones pasadas y ajusta tus reglas si es necesario con base en tu experiencia y análisis retrospectivo.

8. Información actualizada

Mantente al tanto de las noticias y eventos económicos que puedan afectar a tus activos. Las tendencias pueden cambiar debido a factores externos.

TIP: puedes configurar alertas o notificaciones para recibir información importante en tiempo real.

9. Mantén un diario de trading

Registra tus decisiones y emociones en cada operación. Esto te ayudará a mantener la objetividad y aprender de tus experiencias.

TIP: ser consistente y detallado te permitirá rastrear tus éxitos y fracasos con precisión, así como identificar patrones en tu comportamiento y en tus estrategias.

10. Practica la gestión emocional

Controla tus emociones, como el miedo y la codicia, ya que pueden influir en tus decisiones de trading. La disciplina emocional es fundamental.

TIP: comprométete a seguir un enfoque lógico y estructurado en lugar de dejar que las emociones te guíen.

Tip Extra

Fluyendo con los mercados de la mano del trend following

Como hemos visto, el trend following se presenta como una estrategia de inversión sólida y eficaz para capitalizar las tendencias del mercado a largo plazo. A través de la identificación de tendencias claras, el uso de indicadores técnicos, la gestión adecuada del riesgo y la disciplina, los inversores pueden mejorar sus posibilidades de obtener beneficios consistentes.

Mantener reglas fijas, diversificar activos y mantenerse informado son pilares fundamentales para el éxito en esta estrategia. Sin embargo, es esencial recordar que el trend following no está exento de riesgos, y las pérdidas pueden ocurrir. La paciencia y la dedicación son clave para alcanzar el éxito a largo plazo en el mundo de las estrategias de trading.