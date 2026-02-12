Impulsados en buena medida por un uso malicioso de la IA, los ciberataques están experimentando un nuevo ‘boom’ en España, y el problema no se limita solo a las grandes empresas del país. De hecho, la mayoría de los ciberataques apuntan a usuarios individuales y a pequeñas empresas que no disponen de los conocimientos –ni del presupuesto– para levantar protecciones digitales robustas. El resultado es un entorno digital donde cualquiera puede ser la próxima víctima de los hackers. La noticia continúa pasando desapercibida en los medios pese a su gravedad, lo que empeora el problema. El desconocimiento de las amenazas digitales hace que millones de usuarios continúen incurriendo en patrones de comportamiento que los dejan expuestos en la red, lo que se traduce en más hackeos, estafas y pérdidas de datos. Cuanta más información haya disponible, más barreras se pueden levantar para proteger la información digital. Aprender técnicas de protección de la información y saber cómo recuperar archivos borrados es clave para mantener los datos a salvo. Por eso te conviene prestar atención a lo que sigue: Las cifras más recientes apuntan a que en España aumentaron los ciberataques en un 36% durante el segundo trimestre, y estas cifras seguramente continuarán creciendo. Se trata de un 36% que, además, tiene lugar tras una larga serie de incrementos sucesivos en los ataques digitales en nuestro país. Las cifras son mucho más alarmantes de lo que podría parecer, y eso que no todos los ciberataques quedan registrados ni son denunciados por sus víctimas. Los que sí han saltado a las noticias, sin embargo, son de altísimo alcance. El año comenzó con un ciberataque masivo sufrido por Telefónica en enero. En marzo se produjo un hackeo en el Ministerio de Defensa, seguido por múltiples ataques en ayuntamientos y diputaciones, todos ellos con origen ruso. El Corte Inglés, Mango e ING –este último en el mes de noviembre– son otras de las de las empresas afectadas, y la lista no deja de crecer. Cualquiera puede ser víctima de un hackeo, y, cuando los datos robados no son de utilidad directa para el hacker, con frecuencia la estrategia empleada por los ciberatacantes consiste en el cifrado de los archivos para reclamar un rescate a cambio de liberarlos. Esto es lo que se conoce como ransomware, uno de los tipos de ciberataques más extendidos en España, que no solo ha logrado pagos millonarios por parte del gobierno, sino que también ha llevado a la quiebra a muchas pequeñas empresas. Ahora bien, el ransomware no es la única amenaza para los archivos digitales. Problemas en el hardware, eliminaciones accidentales y errores de software también pueden dañarlos o borrarlos, y por eso resulta clave aprender cómo protegerlos tanto ante las amenazas externas como ante las internas. El valor de los archivos puede ser empresarial, institucional o de índole personal, pero en cualquier caso merecen que aprendamos a mantenerlos a salvo para evitar males mayores. Son múltiples las empresas de ciberseguridad que insisten en la importancia de proteger los archivos que utilizamos a diario en nuestros dispositivos electrónicos. No importa si los empleamos en ordenadores, tablets o móviles, todos ellos corren el riesgo de quedar cifrados en un ataque de ransomware o verse eliminados por un error del sistema… o nuestro. Para prevenir esto –o mitigar los daños si ocurre–, considera entonces estos consejos: La prevención puede marcar la diferencia a la hora de impedir o mitigar el cifrado o la eliminación accidental de archivos, pero incluso con las mejores medidas preventivas puede seguir habiendo casos en los que se produzca un borrado de archivos no deseado. Aquí es donde hay que optar por soluciones a posteriori como Wondershare Recoverit, el software ideal para restaurar archivos dañados o borrados por accidente, incluso si no se tienen conocimientos técnicos. Recoverit es el principal referente global en la recuperación de archivos por todo esto: Decíamos que Recoverit es un software de recuperación de archivos fácil de usar, y es cierto. No se trata de un software limitado a profesionales del sector –pese a que también suele ser su primera opción para restaurar archivos perdidos–, sino que cualquiera puede usarlo sin necesidad de tener estudios en informática. Para hacerlo, basta con: Cuando hayas recuperado tus archivos, recuerda hacer una copia de respaldo cuanto antes en un dispositivo que esté desconectado de la red, para prevenir futuros problemas con ataques de ransomware o eliminaciones accidentales. De ese modo, siempre puedes restaurar esas fotos en un nuevo dispositivo y evitar su pérdida. Perder archivos puede causar serios problemas tanto a nivel empresarial como a nivel personal. En el caso de los ataques de ransomware, la eliminación accidental de documentos o el mal funcionamiento del hardware, la pérdida de archivos puede tener consecuencias económicas, profesionales y personales de enorme impacto que podrían evitarse tomando las precauciones adecuadas. A medida que el entorno digital es cada vez más complejo, es fundamental que todo el mundo –desde las empresas y las instituciones hasta los usuarios particulares– se adapte a las nuevas exigencias de seguridad. Ya no basta con instalar un antivirus gratuito y desentenderse. No solo las amenazas son más peligrosas día tras día, sino que además la información que almacenamos en nuestros ordenadores, tablets y móviles también aumenta de valor de forma continua. Adoptar medidas preventivas como las que mencionábamos antes –copias de seguridad, verificación 2FA– es indispensable, pero no es la única herramienta con la que contamos para mantener nuestros archivos a salvo. Cuando todo parece perdido, aplicaciones de restauración de archivos como Wondershare Recoverit todavía pueden traer esos documentos de vuelta, incluso si no tenemos experiencia técnica informática. ¡Descarga Recoverit ahora y recupera tus archivos perdidos!