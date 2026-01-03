Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4314 (Borracho).

1° 4314 11° 0891 2° 1755 12° 4465 3° 7119 13° 0997 4° 1089 14° 7524 5° 6050 15° 2767 6° 6281 16° 2738 7° 3803 17° 0672 8° 2954 18° 5973 9° 4434 19° 7709 10° 2376 20° 0191

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.