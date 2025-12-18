Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7570 (Muerto que sueña).

1° 7570 11° 3602 2° 1278 12° 7280 3° 3999 13° 1537 4° 7560 14° 5145 5° 6328 15° 6979 6° 4107 16° 0019 7° 3417 17° 2723 8° 9690 18° 6653 9° 0574 19° 6476 10° 1082 20° 9041

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.