Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7570 (Muerto que sueña).
|1°
|7570
|11°
|3602
|2°
|1278
|12°
|7280
|3°
|3999
|13°
|1537
|4°
|7560
|14°
|5145
|5°
|6328
|15°
|6979
|6°
|4107
|16°
|0019
|7°
|3417
|17°
|2723
|8°
|9690
|18°
|6653
|9°
|0574
|19°
|6476
|10°
|1082
|20°
|9041
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.