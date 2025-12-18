En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7570 (Muerto que sueña).

 1°7570 11°3602 
 1278  12°7280
 3°3999  13°1537 
 7560  14°5145 
 6328  15°6979 
 6°4107  16°0019
 3417  17°2723 
 9690  18°6653 
 0574  19°6476 
 10°1082 20°9041 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.