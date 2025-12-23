Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8231 (La Luz).

1° 8231 11° 1934 2° 5836 12° 9663 3° 4345 13° 4619 4° 1318 14° 6862 5° 8344 15° 4779 6° 9372 16° 1859 7° 8778 17° 7618 8° 2922 18° 9184 9° 9868 19° 5708 10° 3722 20° 0846

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.