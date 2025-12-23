En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8231 (La Luz).

 1°8231 11°1934 
 5836  12°9663
 3°4345  13°4619 
 1318  14°6862 
 8344  15°4779 
 6°9372  16°1859
 8778  17°7618 
 2922  18°9184 
 9868  19°5708 
 10°3722 20°0846 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.