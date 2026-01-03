Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8516 (Anillo).

1° 8516 11° 5524 2° 3805 12° 2122 3° 6390 13° 6580 4° 4987 14° 8861 5° 2275 15° 3577 6° 0316 16° 4820 7° 8444 17° 8333 8° 1345 18° 3720 9° 4446 19° 7032 10° 3768 20° 4258

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.