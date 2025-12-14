Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1020 (La Fiesta).

1° 1020 11° 9394 2° 0490 12° 7516 3° 4347 13° 0213 4° 8579 14° 6657 5° 5447 15° 8102 6° 1249 16° 3589 7° 7234 17° 3498 8° 8615 18° 9980 9° 7542 19° 0214 10° 7602 20° 8265

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.