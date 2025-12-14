En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1020 (La Fiesta).

 1°1020 11°9394 
 0490  12°7516
 3°4347  13°0213 
 8579  14°6657 
 5447  15°8102 
 6°1249  16°3589
 7234  17°3498 
 8615  18°9980 
 7542  19°0214 
 10°7602 20°8265 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.