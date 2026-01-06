Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2325 (Gallina).

1° 2325 11° 4810 2° 9419 12° 9717 3° 7663 13° 6022 4° 4879 14° 1257 5° 6894 15° 4881 6° 5405 16° 1377 7° 3771 17° 4769 8° 1734 18° 1918 9° 7217 19° 0884 10° 0196 20° 3367

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.