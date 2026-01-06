En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2325 (Gallina).

 1°2325 11°4810 
 9419  12°9717
 3°7663  13°6022 
 4879  14°1257 
 6894  15°4881 
 6°5405  16°1377
 3771  17°4769 
 1734  18°1918 
 7217  19°0884 
 10°0196 20°3367 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.