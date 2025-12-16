Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8684 (La Iglesia).

1° 8684 11° 0786 2° 9030 12° 1672 3° 9533 13° 6511 4° 5926 14° 8426 5° 0465 15° 5990 6° 4372 16° 8484 7° 2355 17° 2324 8° 7496 18° 1086 9° 8552 19° 3150 10° 5365 20° 2365

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.