Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8684 (La Iglesia).

 1°8684 11°0786 
 9030  12°1672
 3°9533  13°6511 
 5926  14°8426 
 0465  15°5990 
 6°4372  16°8484
 2355  17°2324 
 7496  18°1086 
 8552  19°3150 
 10°5365 20°2365 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.