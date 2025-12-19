Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9085 (Linterna).

1° 9085 11° 9108 2° 9545 12° 3667 3° 4113 13° 6870 4° 2601 14° 1523 5° 6629 15° 9213 6° 5042 16° 9975 7° 0857 17° 8154 8° 9141 18° 5931 9° 4582 19° 2594 10° 1403 20° 3211

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.