Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9085 (Linterna).

 1°9085 11°9108 
 9545  12°3667
 3°4113  13°6870 
 2601  14°1523 
 6629  15°9213 
 6°5042  16°9975
 0857  17°8154 
 9141  18°5931 
 4582  19°2594 
 10°1403 20°3211 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.