Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3485 (Linterna).

1° 3485 11° 6114 2° 8168 12° 9729 3° 9375 13° 9037 4° 8190 14° 7296 5° 7408 15° 4115 6° 5949 16° 2249 7° 2760 17° 2951 8° 9370 18° 1944 9° 2982 19° 8691 10° 1869 20° 2721

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.