Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3485 (Linterna).

 1°3485 11°6114 
 8168  12°9729
 3°9375  13°9037 
 8190  14°7296 
 7408  15°4115 
 6°5949  16°2249
 2760  17°2951 
 9370  18°1944 
 2982  19°8691 
 10°1869 20°2721 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.