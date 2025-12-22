Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9051 (Serrucho).

1° 9051 11° 7989 2° 5849 12° 4335 3° 5073 13° 2563 4° 3459 14° 2258 5° 3819 15° 0740 6° 8422 16° 7254 7° 4264 17° 9796 8° 1916 18° 8325 9° 4743 19° 5618 10° 0922 20° 2133

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.