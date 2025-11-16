En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3281 (Las Flores) y las letras son: B H N Q.

 1°3281 11°0390 
 8664  12°6832
 3°1364  13°6018 
 0246  14°0467 
 1258  15°2253 
 6°0925  16°7519
 1460  17°0068 
 8990  18°8630 
 9631  19°8317 
 10°4195  20°7195 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 0388 - El Papa.

 1°0388 11°3779 
 2666   12°6452
 3°3732  13°3117 
 6818  14°4705 
 9310  15°9236 
 6°1806  16°7245
 4414  17°3015 
 2889  18°9476 
 2190  19°8722 
 10°1121  20°5251 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y liderazgo. Puede indicar que el soñador está enfrentando decisiones importantes y busca orientación en su camino personal o profesional.