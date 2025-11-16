Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3281 (Las Flores) y las letras son: B H N Q.

1° 3281 11° 0390 2° 8664 12° 6832 3° 1364 13° 6018 4° 0246 14° 0467 5° 1258 15° 2253 6° 0925 16° 7519 7° 1460 17° 0068 8° 8990 18° 8630 9° 9631 19° 8317 10° 4195 20° 7195

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 0388 - El Papa.

1° 0388 11° 3779 2° 2666 12° 6452 3° 3732 13° 3117 4° 6818 14° 4705 5° 9310 15° 9236 6° 1806 16° 7245 7° 4414 17° 3015 8° 2889 18° 9476 9° 2190 19° 8722 10° 1121 20° 5251

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y liderazgo. Puede indicar que el soñador está enfrentando decisiones importantes y busca orientación en su camino personal o profesional.