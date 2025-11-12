Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3034 (La Cabeza) y las letras son: A G J S.

1° 3034 11° 3282 2° 4236 12° 8605 3° 4823 13° 7958 4° 0058 14° 4906 5° 7068 15° 6829 6° 8336 16° 6709 7° 8824 17° 4761 8° 4173 18° 5036 9° 7326 19° 1386 10° 9329 20° 6920

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 2823 - Cocinero.

1° 2823 11° 0938 2° 7940 12° 7791 3° 4558 13° 1908 4° 5622 14° 4229 5° 5476 15° 3063 6° 7329 16° 2550 7° 8238 17° 7929 8° 4637 18° 7604 9° 7084 19° 5701 10° 0773 20° 2234

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede representar la conexión entre el pensamiento racional y las emociones. La Cabeza en los sueños también puede indicar la importancia de la auto-reflexión y el autoconocimiento.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr un resultado satisfactorio y delicioso.