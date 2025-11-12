En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3034 (La Cabeza) y las letras son: A G J S.

 1°3034 11°3282 
 4236  12°8605
 3°4823  13°7958 
 0058  14°4906 
 7068  15°6829 
 6°8336  16°6709
 8824  17°4761 
 4173  18°5036 
 7326  19°1386 
 10°9329  20°6920 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 2823 - Cocinero.

 1°2823 11°0938 
 7940   12°7791
 3°4558  13°1908 
 5622  14°4229 
 5476  15°3063 
 6°7329  16°2550
 8238  17°7929 
 4637  18°7604 
 7084  19°5701 
 10°0773  20°2234 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede representar la conexión entre el pensamiento racional y las emociones. La Cabeza en los sueños también puede indicar la importancia de la auto-reflexión y el autoconocimiento.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr un resultado satisfactorio y delicioso.